3 خيارات ترسم مستقبل ليفاندوفسكي

أفادت تقارير صحفية أن مصير النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مع فريقه بايرن ميونخ الألماني بات محل شك، في ظل تردد الأنباء حول إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد" فإن وكيل ليفاندوفسكي، بيني زاهافي، يتجهز للتفاوض مع مسؤولي البايرن من أجل رحيل موكله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بضم صاحب الـ32 عامًا، الذي يقدر سعره حاليًا بحوالي 60 مليون يورو.

ويستهدف وكيل الدولي البولندي نقل لاعبه إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، التي لن تجد مشكلة في تلبية متطلباته المادية وراتبه المرتفع.

وسبق لوكيل ليفاندوفسكي محاولة إقناع إدارة النادي البافاري بالسماح للمهاجم المخضرم بمغادرة ملعب أليانز أرينا مرتين، عامي 2018 و2019، لكن طلبه قوبل بالرفض التام قبل أن يمدد اللاعب عقده حتى صيف 2023.

وتبقى هناك 3 خيارات أمام أفضل لاعب في العالم خلال الفترة المقبلة، أولها توقيعه على عقد جديد وإنهاء مسيرته بملعب أليانز أرينا، أو الانتظار حتى نهاية عقده والرحيل مجانًا.

وهناك خيار ثالث يتطلع إليه زاهافي، ألا وهو فتح خطوط اتصال مع مسؤولي بايرن ميونخ لإقناعهم بالسماح للاعب بالرحيل هذا الصيف.