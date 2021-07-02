  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يصعب المهمة على ريال مدريد

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 16:18

باريس سان جيرمان يصعب المهمة على ريال مدريد
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لتعقيد مهمة انتقال لاعبه، كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء في صيف 2022، حيث أبلغ اللاعب إدارة فريقه بأنه لن يجدد بشكل نهائي.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن سان جيرمان يرغب في جعل ريال مدريد، يعاني في صفقة مبابي حتى نهاية الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ينتظر مكالمة مهمة هذا الصيف بفتح المفاوضات على بيع مبابي.

وأوضحت أن مسؤولي باريس سربوا أنباء بأنهم لا يريدون معرفة أي شيء عن الأندية الراغبة في ضم مبابي، وأنهم لن يستمعوا إلى العروض، وسينتظرون حتى نهاية عقد اللاعب.

وذكرت أن خطة سان جيرمان هي الاحتفاظ بمبابي لأطول فترة ممكنة في الميركاتو، من أجل زيادة معاناة اللاعب الفرنسي وناديه المقبل (ريال مدريد).

وقالت "ماركا" إن سان جيرمان يدرك أن الاحتفاظ بمبابي رغمًا عنه لن يكون مفيدًا، سواء على المستوى الرياضي أو الاقتصادي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ريال مدريد

حوارات

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية
التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية

2021-06-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كروس يعتزل دوليا: لن أخوض مباريات أخرى
كروس يعتزل دوليا: لن أخوض مباريات أخرى

2021-07-02

هل سيشارك محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟
هل سيشارك محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟

2021-07-02

يوفنتوس يحسم الجدل حول مصير كريستيانو
يوفنتوس يحسم الجدل حول مصير كريستيانو

2021-07-02

الأكثر قراءة

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

2021-07-01
الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

2021-07-01
هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

2021-07-01
رؤوس جريمة وعملاء

رؤوس جريمة وعملاء "شاباك"

2021-07-01
وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته

وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته "غير طبيعيّة"

2021-07-01