باريس سان جيرمان يصعب المهمة على ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لتعقيد مهمة انتقال لاعبه، كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء في صيف 2022، حيث أبلغ اللاعب إدارة فريقه بأنه لن يجدد بشكل نهائي.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن سان جيرمان يرغب في جعل ريال مدريد، يعاني في صفقة مبابي حتى نهاية الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ينتظر مكالمة مهمة هذا الصيف بفتح المفاوضات على بيع مبابي.

وأوضحت أن مسؤولي باريس سربوا أنباء بأنهم لا يريدون معرفة أي شيء عن الأندية الراغبة في ضم مبابي، وأنهم لن يستمعوا إلى العروض، وسينتظرون حتى نهاية عقد اللاعب.

وذكرت أن خطة سان جيرمان هي الاحتفاظ بمبابي لأطول فترة ممكنة في الميركاتو، من أجل زيادة معاناة اللاعب الفرنسي وناديه المقبل (ريال مدريد).

وقالت "ماركا" إن سان جيرمان يدرك أن الاحتفاظ بمبابي رغمًا عنه لن يكون مفيدًا، سواء على المستوى الرياضي أو الاقتصادي.