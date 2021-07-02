كروس يعتزل دوليا: لن أخوض مباريات أخرى

أفادت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد الإسباني، توني كروس، أعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده ألمانيا.

وجاء الإعلان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث كتب قائلا "لقد لعبت مع ألمانيا 106 مباريات. لن أخوض معها مباريات أخرى".

وأضاف "كنت أتمنى بشدة اللعب مع ألمانيا، وأعطيت كل شيء من أجل القميص مرة أخرى، ووصلت إلى تمثيل ألمانيا في 109 مباريات دولية والفوز بلقب واحد كبير، لكن ستكون اليورو آخر بطولة لي".

وتابع "لقد اتخذت قرارًا منذ فترة طويلة بالاعتزال بعد هذه البطولة. لقد كان واضحًا لي منذ فترة طويلة أنني لن أكون متاحًا في كأس العالم 2022".

وواصل "لأنني في الأساس أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من الآن فصاعدًا، سأسمح لنفسي بالحصول على فترات راحة لم تكن متاحة لي كلاعب يشارك دوليًا لمدة 11 عامًا".

وأكمل "علاوة على ذلك، بالنسبة لي كزوج وأب، أود أيضًا أن أكون موجودًا مع زوجتي وأولادي الثلاثة".

وأردف "كان شرفًا لي أن أكون قادرًا على ارتداء هذا القميص لفترة طويلة. لقد قمت بذلك بكل فخر وشغف".

واستطرد "شكرًا لكل المعجبين والمشجعين الذين دعموني بتصفيقهم وهتافاتهم، وشكرًا لجميع النقاد الذي منحوني حافزًا إضافيًا".

وأتم "في النهاية أود أن أقول شكرًا جزيلا ليواكيم لوف الذي جعلني لاعبًا دوليًا وبطل العالم. لقد وثق بي وكتبنا قصة نجاح لفترة طويلة. لقد كان شرفًا لي القيام بذلك بشكل جيد، نتمنى التوفيق والنجاح لهانز فليك".