  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

هل سيشارك محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 10:01

هل سيشارك محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى فريق ليفربول الإنجليزي رفضه لمشاركة نجمه، المصري محمد صلاح، مع منتخب بلاده الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وأبلغ "الريدز" الاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللاعب يحتاج لفترة راحة كافية، قبل بدء الموسم الجديد بجانب أن دورة الألعاب الأولمبية غير مدرجة ضمن الأجندة الدولية.

كما أشار إلى أنه سيفقد خدمات صلاح، في أكثر من مناسبة تتعلق بالمنتخب المصري الأول، خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض الفراعنة تصفيات كأس العالم، في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين، قبل مشاركة المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مطلع العام المقبل.

وشدد ليفربول على أن صلاح يرتبط معه بعقد رسمي، وأن النادي يحترم عقوده، ومن حقه الحفاظ على لاعبه، بما لا يتعارض مع اللوائح المنظمة للبطولات الدولية.

يذكر أن الأولمبي المصري يتواجد في مجموعة نارية، تضم معه الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ليفربول
#محمد صلاح
#أولمبياد
#طوكيو
#الاتحاد المصري

حوارات

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية
التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية

2021-06-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كروس يعتزل دوليا: لن أخوض مباريات أخرى
كروس يعتزل دوليا: لن أخوض مباريات أخرى

2021-07-02

باريس سان جيرمان يصعب المهمة على ريال مدريد
باريس سان جيرمان يصعب المهمة على ريال مدريد

2021-07-02

يوفنتوس يحسم الجدل حول مصير كريستيانو
يوفنتوس يحسم الجدل حول مصير كريستيانو

2021-07-02

الأكثر قراءة

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

2021-07-01
الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

2021-07-01
هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

2021-07-01
رؤوس جريمة وعملاء

رؤوس جريمة وعملاء "شاباك"

2021-07-01
وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته

وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته "غير طبيعيّة"

2021-07-01