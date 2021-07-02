هل سيشارك محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟

أبدى فريق ليفربول الإنجليزي رفضه لمشاركة نجمه، المصري محمد صلاح، مع منتخب بلاده الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وأبلغ "الريدز" الاتحاد المصري لكرة القدم بأن اللاعب يحتاج لفترة راحة كافية، قبل بدء الموسم الجديد بجانب أن دورة الألعاب الأولمبية غير مدرجة ضمن الأجندة الدولية.

كما أشار إلى أنه سيفقد خدمات صلاح، في أكثر من مناسبة تتعلق بالمنتخب المصري الأول، خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض الفراعنة تصفيات كأس العالم، في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين، قبل مشاركة المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مطلع العام المقبل.

وشدد ليفربول على أن صلاح يرتبط معه بعقد رسمي، وأن النادي يحترم عقوده، ومن حقه الحفاظ على لاعبه، بما لا يتعارض مع اللوائح المنظمة للبطولات الدولية.

يذكر أن الأولمبي المصري يتواجد في مجموعة نارية، تضم معه الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.