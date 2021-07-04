  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد غير قادر على شراء مبابي!

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 09:22

ريال مدريد غير قادر على شراء مبابي!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني لا يستطيع تمويل صفقة الفرنسي، كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" الصيف القادم، حيث لم يتوصل حتى الآن لاتفاق حول تجديد عقده في ظل ترقب الفريق الملكي.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد ليس في وضع مالي جيد، يسمح له بتقديم عرض يكفي لإقناع باريس سان جيرمان ببيع مبابي.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، متفائل بشأن استعادة الهدوء الاقتصادي للنادي، خلال الأشهر المقبلة، بفضل عودة المشجعين إلى الملاعب.

وهو ما سيدر دخلًا كبيرًا لخزينة النادي الملكي، ويمكنه وقتها ضم مبابي مجانًا الصيف المقبل، وتقديم الراتب الذي يستحقه النجم الفرنسي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب إنجلترا: أمامنا فرصة لصنع التاريخ
مدرب إنجلترا: أمامنا فرصة لصنع التاريخ

2021-07-04

يورو 2020: إنجلترا تسحق أوكرانيا وتبلغ المربع الذهبي
يورو 2020: إنجلترا تسحق أوكرانيا وتبلغ المربع الذهبي

2021-07-04

يورو 2020: الدانمارك تتخطى التشيك وتتأهل لنصف النهائي
يورو 2020: الدانمارك تتخطى التشيك وتتأهل لنصف النهائي

2021-07-03

الأكثر قراءة

الناصرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الناصرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2021-07-03
رام الله: مظاهرة حاشدة تتجه نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال نزار بنات

رام الله: مظاهرة حاشدة تتجه نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال نزار بنات

2021-07-03
استهداف سفينة بالمحيط الهندي كانت بملكية رجل أعمال إسرائيلي

استهداف سفينة بالمحيط الهندي كانت بملكية رجل أعمال إسرائيلي

2021-07-03
إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

2021-07-03
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2021-07-03