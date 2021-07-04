ريال مدريد غير قادر على شراء مبابي!

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني لا يستطيع تمويل صفقة الفرنسي، كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" الصيف القادم، حيث لم يتوصل حتى الآن لاتفاق حول تجديد عقده في ظل ترقب الفريق الملكي.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد ليس في وضع مالي جيد، يسمح له بتقديم عرض يكفي لإقناع باريس سان جيرمان ببيع مبابي.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، متفائل بشأن استعادة الهدوء الاقتصادي للنادي، خلال الأشهر المقبلة، بفضل عودة المشجعين إلى الملاعب.

وهو ما سيدر دخلًا كبيرًا لخزينة النادي الملكي، ويمكنه وقتها ضم مبابي مجانًا الصيف المقبل، وتقديم الراتب الذي يستحقه النجم الفرنسي.