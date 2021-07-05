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بايرن ميونخ يخسر أحد نجومه لعدة أسابيع

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 09:14

بايرن ميونخ يخسر أحد نجومه لعدة أسابيع
اللاعب الفرنسي لوكاس هيرنانديز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن الإصابة ستحرم بايرن ميونخ الألماني من جهود لاعبه الفرنسي، لوكاس هيرنانديز، لعدة أسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية خلال بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وذكر حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ "نتمنى للوكاس أن يتعافى بشكل جيد وسريع، الطاقم الطبي سعيد بمسار العملية".

وأضاف أن لوكاس سيكون جاهزا بعد بضعة أسابيع.

وذكر بايرن أن هيرنانديز خضع لجراحة في ركبته اليسرى وبدأ بالفعل مرحلة إعادة التأهيل.

ولعب هيرنانديز (25 عاما) أمام المنتخبين الألماني والبرتغالي في بطولة أمم أوروبا ولكنه غاب عن المباراة التي ودع فيها المنتخب الفرنسي منافسات البطولة من دور الستة عشر أمام المنتخب السويسري بركلات الترجيح.

وتعرض أيضا زملائه بالفريق الدوليين كينغسلي كومان وبنجامين بافارد وكورنتين توليسو لكدمات خلال مجريات البطولة.

ويبدأ بايرن ميونخ تدريبات ما قبل الموسم يوم الأربعاء المقبل لهؤلاء اللذين لم يشاركوا في البطولة القارية قبل بداية الموسم مطلع آب/ أغسطس المقبل وقبل مباراتهم الافتتاحية في الدوري الألماني (بوندسليغا) أمام بوروسيا مونشنغلادباخ يوم 13 آب/ أغسطس.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بايرن ميونخ
#لوكاس هيرنانديز
#منتخب فرنسا
#يورو 2020

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