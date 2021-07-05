توتنهام يسعى لضم أحد نجوم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم الإثنين، فإن توتنهام يترقب موقف البوسني ميراليم بيانيتش، مشيرة إلى أن السبيرز قد يكون الفريق الأفضل بالنسبة له، في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أن وجود فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي الحالي لتوتنهام والسابق ليوفنتوس، في النادي الإنجليزي قد يكون حاسمًا بالنسبة لبيانيتش، خاصة أنهما عملا معا من قبل في صفوف السيدة العجوز.

وأوضحت "ديلي إكسبريس" أن هذا العامل قد يدفع الدولي البوسني لمنح الأولوية لتوتنهام، رغم رغبة مانشستر يونايتد أيضا في ضمه.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد ذكرت أن برشلونة منح بيانيتش الضوء الأخضر للرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل صعوبة مشاركته مع الفريق في الموسم المقبل.