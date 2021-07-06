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ريال مدريد يضع خطة لضم بوغبا

تاريخ النشر: 06/07/2021 - 08:23

ريال مدريد يضع خطة لضم بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني بصدد اتباع خطة من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، هذا الصيف.

ويعتبر بوغبا هدفا أساسيا لمواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، على مدار موسمين، لكن مسؤولي الميرنغي لم ينفذوا طلب "زيزو"، بسبب مغالاة مانشستر يونايتد في مطالبه المالية، حيث حدد أكثر من 100 مليون يورو لبيعه.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فهناك خطة في ريال مدريد للتعاقد مع بوغبا في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن عقد بوغبا ينتهي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، ويرفض توقيع عقدٍ جديد، وبالتالي هناك إمكانية لضمه مجانًا.

أما في مانشستر يونايتد، فيدركون جيدًا أن بوغبا يراوغ من أجل التجديد، وعلى الرغم من جهودهم للإبقاء عليه، إلا أنهم يرحبون ببيعه هذا الصيف، لجمع الأموال وتجنب رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن يوفنتوس مهتم باستعادة بوغبا مرة أخرى هذا الصيف، إلا أن مانشستر يونايتد يفضل انتقاله لريال مدريد، كجزء من صفقة مواطنه رافائيل فاران.

لكن ورغم ذلك، فإن ريال مدريد لا يريد التخلي عن فاران في صفقة تبادلية، ويرغب في الحصول على 70 مليون يورو لبيعه، من أجل استغلال تلك الأموال في صفقة كيليان مبابي.

أما فيما يتعلق ببوغبا، فعقده ينتهي في صيف 2022، ويمكن ضمه مجانًا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد

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