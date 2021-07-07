كوبا أميركا: الأرجنتين تبلغ النهائي وتضرب موعدا مع البرازيل

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أميركا بعد فوزه على نظيره منتخب كولومبيا بركلات الترجيح بالنتيجة 3-2.

وانتهى وقت المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بتعادل المنتخبين إيجابيا بهدف لكل منهما، إذ أحرز هدف المنتخب الأرجنتيني اللاعب لاوتارو مارتينيز وفي المقابل سجل هدف المنتخب الكولومبي اللاعب لويس دياز.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم "التانغو" بهدف مبكر بعد مرور 7 دقائق على بداية المباراة، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 تمكن منتخب كولومبيا من معادلة النتيجة.

وسيلاقي المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية نظيره البرازيلي يوم 11 تموز/ يوليو.