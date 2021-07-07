هل يتخلى ريال مدريد عن فينيسيوس مقابل مبابي؟

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني اتخذ قرارا نهائيا بشأن مصير لاعبه، البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما ترددت أنباء حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

وترددت أنباء في إسبانيا خلال الساعات الماضية، تفيد بأن ريال مدريد تراجع عن قراره بشأن الاحتفاظ بفينيسيوس وقرر عرضه للبيع، من أجل التعاقد مع مبابي.

ووفقا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد لا يفكر في بيع فينيسيوس مُطلقًا مهما كانت الإغراءات المالية، ويتمسك باستمراره مع الفريق، بصفته واحدًا من أهم أوراقه.

وأضاف التقرير، أن فينيسيوس يعتبر أحد اللاعبين الذين ينوي المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد عليهم في الموسم المقبل.

نفس الأمر بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يعتبر فينيسيوس مستقبل الميرنغي، والذي سيقود الفريق مستقبلًا، ويصبح أهم لاعب كرة في العالم.

ويعتبر الهدف بالنسبة لريال مدريد هو الجمع بين مبابي وفينيسيوس في هجوم الميرنغي، لضمان مستقبل هجوم الفريق لسنوات طويلة.