راموس ينضمّ رسميًّا لصفوف سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، ضم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، في صفقة انتقال حر لموسمين قادمين، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وقال النادي الباريسي في بيان عبر موقعi الإلكتروني: "رسميا، سيرجيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي رقم 4 على قميص باريس سان جيرمان، وعبر عن سعادته بإيجاد هذا الرقم".

ولم يُشر سان جيرمان في بيانه عن المرتب السنوي الذي سيمنحه للاعبه الجديد، لكن عديد التقارير أشارت إلى أن راموس سيتقاضى راتبًا يقدر بـ 21 مليون يورو في الموسمين، أي قرابة 10.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

ورحل راموس عن ريال مدريد إثر فشل مفاوضات دامت عدة أشهر للتوصل إلى صيغة عقد جديدة تُرضي الطرفين.

وطالب راموس بتجديد عقده لمدة موسمين، مع عدم تخفيض راتبه السنوي، غير أن النادي قدم عرضا لموسم واحد، مع تخفيض راتبه 10 بالمئة.

ومنذ قدومه من إشبيلية صيف 2005، لعب راموس 671 مباراة مع "الريال"، سجل خلالها 101 هدف وصنع 49، خلال 16 موسمًا.

وتوج المدافع المخضرم مع نادي العاصمة بعديد الألقاب، أبرزها 4 كؤوس دوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، و3 ألقاب سوبر أوروبي.

وعلى الصعيد المحلي، حصد 5 تتويجات بالدوري الإسباني، وبطولتي كأس ملك إسبانيا، و4 سوبر إسباني.