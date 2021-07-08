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"ويفا" يفتح إجراءات تأدبية بحق إنجلترا بسبب تصرف جمهورها

تاريخ النشر: 08/07/2021 - 15:51

"ويفا" يفتح إجراءات تأدبية بحق إنجلترا بسبب تصرف جمهورها
جمهور إنجلترا يحتفل في لندن (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إجراءات تأديبية بحق إنجلترا بسبب المخالفات التي ارتكبها جمهورها، أمس الأربعاء، على ملعب "ويمبلي" في لندن خلال مباراة نصف نهائي كأس أوروبا ضد الدنمارك، والتي انتهت بهدفين لهدف بعد التمديد.

وأظهرت لقطات من المباراة قيام الجمهور بتوجيه شعاع ليزر أخضر اللون نحو حارس الدنمارك كاسبر شمايكل، قبيل ركلة الجزاء التي صدها لهاري كاين قبل أن يتابع الأخير الكرة في الشباك، محرزا هدف التقدم والفوز لبلاده في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

كما وجه بعض المشجعين الحاضرين في مدرجات "ويمبلي" التي استقبلت قرابة 60 ألف شخص في مباراة الأمس، صافرات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني الدنماركي قبيل انطلاق اللقاء.

وقال "ويفا" اليوم الخميس في بيان، إنه وجه لإنجلترا التي تستضيف الأحد النهائي على "ويمبلي" أيضا ضد إيطاليا، تهمة "استخدام الليزر" و"إشعال المفرقعات النارية" من قبل مشجعيها الذين احتفلوا طويلا في الملعب وخارجه والساحات والحانات بتأهل بلادهم إلى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى، وإلى النهائي الثاني فقط في تاريخها على كافة الأصعدة بعد مونديال 1966 الذي توجت به على أرضها أيضا.

وهذه ليست المرة الأولى في هذه النهائيات التي يثير فيها الجمهور الإنجليزي الجدل، إذ تسبب بسخط كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سخريته من طفلة ألمانية كانت تبكي بعد خروج منتخب بلادها على يد "الأسود الثلاثة" من ثمن نهائي البطولة، وحتى أن البعض نعتها بالنازية وبكلمات نابية أخرى.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الاتحاد الأوروبي
#ويفا
#إنجلترا
#لندن

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