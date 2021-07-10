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غوارديولا يطلب ضم غريزمان ويتلقى الرد!

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 09:21

غوارديولا يطلب ضم غريزمان ويتلقى الرد!
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أبدى رغبته في ضم أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن غوارديولا اتصل مؤخرًا بالفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة، من أجل الاستفسار عن وضعه في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن غوارديولا يرى أن غريزمان قد يكون خليفة سيرجيو أغويرو في هجوم مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن غريزمان ليس لديه أي نية للرحيل عن برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت "سبورت" إن رحيل غريزمان سيساعد برشلونة على خفض كتلة الرواتب في النادي، ما يعد أحد الأهداف الرئيسية للبارسا هذا الصيف، من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#أنطوان غريزمان
#برشلونة
#مانشستر سيتي

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