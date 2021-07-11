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دي ماريا: لاعب البرازيل نام قليلا فأحرزت الهدف

تاريخ النشر: 11/07/2021 - 10:50

دي ماريا: لاعب البرازيل نام قليلا فأحرزت الهدف
النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (أ ب)
عرب ٤٨

عقب النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، بعد قيادة منتخب بلاده للفوز على نظيره منتخب البرازيل بهدف يتيم، ليتوّج "التانغو" بأول لقب منذ 28 عاما.

وقال اللاعب عقب المباراة "حلمنا كثيرا بهذا الأمر، قاتلنا كثيرا، وشكك الكثير من الناس وانتقدنا، لكننا ظللنا نقدم ما عندنا، حتى تحقق الحلم اليوم، ونشكر الرب، فزنا باللقب الذي كنا نبحث عنه".

وأكد دي ماريا، الذي اعتبر أفضل لاعب في النهائي بفضل الهدف الذي سجله ولأنه كان الأكثر خطورة بين صفوف منتخب الأرجنتين، متفوقا على ليونيل ميسي، أن هذا اللقب له حتى قيمة أكبر لأن الفوز به جاء على أرض البرازيل، مضيفة البطولة وفي ملعب الماراكانا في ريو دي جانيرو.

وتذكر دي ماريا "كانت البطولة ستقام في الأرجنتين التي تخلت عن تنظيم المسابقة بسبب الجائحة وانتهى بنا الأمر هنا، لأنه كان علينا أن نفوز بها هنا وفزنا بها بالفعل".

وأوضح اللاعب أنه سجل الهدف بفضل تمريرة مثالية من دي بول وأنه استغل خطأ ارتكبه الظهير البرازيلي رينان لودي.

وقال "قالوا لي إن الظهير نام قليلا، لذا قمت باستغلال تمريرة مثالية، تلقيتها وتقدمت".

وبهذا الانتصار الذي تحقق على أرض ماراكانا أمام الخصم التاريخي، أنهت الأرجنتين 28 عاما من الصيام عن الألقاب، وتمكن ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، من حصد أول لقب مع منتخب بلاده الذي لم يسبق أن توج معه بأي بطولات.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أنخيل دي ماريا
#الأرجنتين
#البرازيل
#كوبا أميركا

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