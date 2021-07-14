بعد تتويج الأرجنتين: التشكيلة المثالية لكوبا أميركا

اختار اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول)، أمس الثلاثاء، التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في بطولة كوبا أميركا.

وحصد منتخب الأرجنتين لقب البطولة بعد فوزه في النهائي على نظيره منتخب البرازيل بهدف مقابل لا شيء فجر الأحد الماضي.

ورفع التانجو رصيده إلى 15 لقبا ليتساوى مع الرقم القياسي المسجل باسم منتخب أوروجواي.

وضمت التشكيلة كل من:

حارس المرمى: الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: ماوريسيو إيسلا (شيلي)، كريستيان روميرو (الأرجنتين)، ماركينيوس (البرازيل)، إستوبينان (إكوادور).

الوسط: رودريغو دي بول (الأرجنتين)، كاسيميرو (البرازيل)، يوتون (بيرو).

الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، نيمار جونيور (البرازيل)، لويس دياز (كولومبيا).