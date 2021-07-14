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"ملف صفقة ميسي تم إغلاقه"!

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 09:42

"ملف صفقة ميسي تم إغلاقه"!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تراجع عن فكرة ضم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن إدارة بي إس جي تخلت عن فكرة ضم ميسي، رغم إحياء التكهنات بشأن هذه الصفقة بعد المشاعر الودية بين اللاعب والثلاثي دي ماريا وباريديس ونيمار، بعد التتويج ببطولة كوبا أميركا.

وأضافت الصحيفة أن النادي الباريسي لم يعد يعمل على ملف صفقة ميسي رغم أن سوق الانتقالات ممتد لنهاية آب/ أغسطس المقبل، وقالت أيضا "ملف صفقة ميسي تم إغلاقه، ولا داع لإعادة فتحه مجددا".

ورجحت الصحيفة الفرنسية أن ليونيل بصدد توقيع عقد جديد مع البارسا لمدة موسمين، لكنه لا يستعجل هذه الخطوة، وينتظر أن تتجاوز إدارة ناديه الأزمة المالية بعرض بعض اللاعبين للبيع مثل صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش وأنطوان غريزمان.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#ليونيل ميسي
#برشلونة

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