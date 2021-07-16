الجزائري محرز يفسر علاقة نادال بكرة القدم!

اعتبر نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، أن نجم التنس الإسباني، رافاييل نادال، هو "البطل الحقيقي".

وذكر في تصريحات نقلها موقع "سبورتس كيدا": "هناك تساؤلات مستمرة في كرة القدم، حول استمرارية نجومية اللاعب، لقد رأينا ذلك بعد توهج مبابي وفوزه بكأس العالم 2018، بعد أن أهدر ركلة الجزاء في اليورو، الجميع انقلب ضده".

وأضاف "كل ما تفعله بالأمس ليس مهما، عليك دائما النطر إلى الأمام، وأن يكون لدية رغبة دائمة في تحقيق المزيد من الإنجازات، بغض النظر عما حققته في الماضي".

واستشهد محرز بنجم التنس الإسباني رافاييل نادال، الذي تمكن من التغلب على الأفكار السلبية خلال مبارياته في بطولة رولان غاروس.

وقال محرز "عندما تفوز يجب عليك أن تعود في العام المقبل وتحاول الفوز أيضا، إنها العقلية الصحيحة، ونادال بطل حقيقي لأن لديه رغبة حثيثة في مواصلة الانتصارات".

وزاد "من يملكون هذه العقلية هم ناجحون للغاية، رافا بعد أن فاز برولان غاروس لمرات عديدة، خسر في أحد النهائيات، لكنه عاد وانتصر مجددا".

وأتم "نادال دائما ما يحاول الفوز حتى ولو كان مصابا، يجتهد ويقدم كل ما لديه، ويتمكن من الفوز إنه البطل الحقيقي، وعندما تفوز يجب أن تفوز مرة أخرى وإلا سيقولون إننا انتهينا".