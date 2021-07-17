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ميلان يتعاقد مع نجم تشيلسي

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 15:55

ميلان يتعاقد مع نجم تشيلسي
النجم الفرنسي أوليفيه جيرو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي تعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي، أوليفيه جيرو، من تشيلسي الإنجليزي.

وذكر ميلان في بيان رسمي أن "جيرو سيرتدي القميص رقم 9 مع الروسونيري في الموسم المقبل".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة تبلغ مليون يورو، بالإضافة إلى مليون آخر كمتغيرات.

وأوضحت أن جيرو وقع مع الروسونيري حتى صيف عام 2023.

يذكر أن جيرو يلعب مع تشيلسي منذ 2018، حيث نجح في تسجيل 39 هدفًا خلال 119 مباراة، وفاز رفقة البلوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك جيرو مع منتخب فرنسا لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حيث سجل 46 هدفًا في 110 مباريات مع الديوك، وفاز معهم بكأس العالم في 2018.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ميلان
#أوليفيه جيرو
#تشيلسي

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