أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب بيل!

كشفت تقارير صحفية عن أزمة جديدة تواجه فريق ريال مدريد الإسباني بسبب النجم الويلزي، غاريث بيل.

وخاض بيل الموسم الماضي بصفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل عودته لريال مدريد لارتباطه بعقد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمع انفصال المملكة المتحدة التي تعتبر ويلز أحد أضلاعها عن الاتحاد الأوروبي، أصبح بيل يحمل جنسية مختلفة عن جنسيات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيشغل مكانًا من المسموح بقيدهم من خارج دول الاتحاد.

ولا يفكر بيل في أي حال من الأحوال في مغادرة ريال مدريد هذا الصيف، حيث ينوي استكمال تعاقده للنهاية.

وأوضحت الصحيفة، أن المشكلة التي تواجه ريال مدريد تتمثل في وصول قائمة لاعبيه من خارج الاتحاد الأوروبي للحد الأقصى، في وجود الثلاثي البرازيلي إيدير ميليتاو ورودريغو جويس وفينيسيوس جونيو، بالإضافة للياباني تاكيفوسا كوبو، ولكن من المتوقع أن يخرج معارًا مرة أخرى هذا الصيف.