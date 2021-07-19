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مانشستر سيتي يسعى لتحصين الجزائري محرز

تاريخ النشر: 19/07/2021 - 16:00

مانشستر سيتي يسعى لتحصين الجزائري محرز
النجم الجزائري رياض محرز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى للاحتفاظ بخدمات نجمه الجزائري، رياض محرز، من أجل تمديد عقده بعد مساهمته في حصد الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محرز مع السيتي في عام 2023، وهناك العديد من الأندية الأوروبية المهتمة بالحصول على خدمات الدولي الجزائري.

لكن كلماته الأخيرة، التي أشار من خلالها إلى رغبته في استكمال مسيرته مع سيتي، منحت مدربه بيب غوارديولا، دفعة معنوية كبيرة بالنظر إلى خططه للفريق، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقدم محرز أفضل مستوياته الموسم الماضي منذ قدومه من ليستر في 2018 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما سجل 14 هدفًا وصنع 9 آخرين في 48 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

وبعد أن شارك العديد من لاعبي المان سيتي سواء في منافسات اليورو أو كوبا أمريكا، حصل رياض محرز على راحة أكبر هذا الصيف، مما يساعد بيب غوارديولا كثيرًا في بداية الموسم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#رياض محرز
#الدوري الإنجليزي

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