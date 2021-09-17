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ليفربول يخطط لضم أفضل لاعب لدى كلوب

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 08:51

ليفربول يخطط لضم أفضل لاعب لدى كلوب
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي يستهدف ضم صفقة من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، رغبته بالعمل من جديد مع مهاجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، الذي سبق وأن وصفه بأنه أفضل لاعب عمل معه في مسيرته التدريبية.

ولعب ليفاندوفسكي تحت قيادة كلوب 4 سنوات في بوروسيا دورتموند، قبل أن ينتقل ليفا إلى بايرن ميونخ وكلوب إلى ليفربول.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية نقلًا عن صحيفة "Fichajes"، فإن كلوب يرغب في ضم ليفاندوفسكي، وذلك بسبب انخفاض مستوى روبرتو فيرمينو، المهاجم الوحيد في صفوف الريدز.

ونجح منافسا ليفربول في الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد وتشيلسي في التعاقد مع كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو على الترتيب، وارتبط اسم هاري كين بالانتقال إلى مانشستر سيتي، وبالتالي يرغب الريدز في البقاء في المنافسة من خلال ضم ليفاندوفسكي.

ويقدم ليفاندوفسكي مستويات مميزة، ونجح في التسجيل في مباراته الـ18 على التوالي أمام برشلونة يوم الثلاثاء، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى البريمييرليغ هذا الصيف، في ظل ما تردد عن رغبته في خوض تحد جديد.

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#ليفربول
#يورغن كلوب
#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ

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