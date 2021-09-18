ساعات تفصل برشلونة عن نجمه السابق

ذكرت تقارير صحفية أن ساعات تفصل النجم البرازيلي، داني ألفيس، عن العودة إلى صفوف فريقه السابق، برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن هناك إمكانية لعودة البرازيلي داني ألفيس، نجم ساو باولو السابق، إلى صفوف برشلونة، في صفقة انتقال حر.

وكان ألفيس قد فسخ عقده مع ساو باولو، مطلع الأسبوع الحالي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يحتاج لتدعيم الجبهة اليمنى في صفوفه، خاصة بعد إصابة سيرجينو ديست، ورحيل إيمرسون إلى توتنهام.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة عانى أمام بايرن ميونخ بسبب الجبهة اليمنى، وعدم قدرة سيرجى روبيرتو على إيقاف خطورة ثنائي الفريق البافاري ألفونسو ديفيز وليروي ساني.

ويتيح الفيفا لأي لاعب غير مرتبط بنادي، الانتقال إلى أي فريق آخر في أي من أوقات السنة.

ولعب ألفيس في صفوف برشلونة خلال الفترة من 2008 وحتى 2016، وساهم مع الفريق الكاتالوني في تحقيق كل الألقاب الممكنة.