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مفاجأة جديدة في كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

تاريخ النشر: 18/09/2021 - 09:55

مفاجأة جديدة في كواليس رحيل ميسي عن برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بخصوص النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد رحيله عن برشلونة الإسباني وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم ميسي لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد فشل مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع البارسا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنَّ ميسي لم يمانع بيع برشلونة لمواهبه الشابة، ومن بينها أنسو فاتي، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للنادي، ومن ثم تجديد عقده مع البارسا.

وأكدت الصحيفة، أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قاوم ضغطًا داخليا من أجل بيع فاتي، والإبقاء على ميسي؛ حيث رفض رفضًا قاطعًا التفريط في المهاجم الشاب.

وارتدى فاتي القميص رقم 10 بعد رحيل ميسي، حيث يعدّه برشلونة لقيادة الفريق مستقبلًا.

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#ليونيل ميسي
#برشلونة
#باريس سان جيرمان
#أنسو فاتي

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