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ريال مدريد يتلقى صدمة حول مدة غياب بيل

تاريخ النشر: 19/09/2021 - 10:31

ريال مدريد يتلقى صدمة حول مدة غياب بيل
النجم الويلزي غاريث بيل (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، بعد تعرضه للإصابة قبل مواجهة سيلتا فيغو في الليغا.

ووفقا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن بيل سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 8 و10 أسابيع.

وأضافت "هذه الإصابة تسببت في خيبة أمل كبيرة للاعب، لأنه شعر بالارتياح والرضا عن مشروع أنشيلوتي، خصوصا في الأسابيع الأولى من الموسم بعد عودته لريال مدريد، حيث لعب مُعارًا خلال الموسم الماضي في توتنهام".

وأشار التقرير، إلى أن غياب غاريث بيل خسارة حساسة لهجوم ريال مدريد، خصوصا خلال الفترة المقبلة التي تشهد عدة مباريات للفريق في الليغا ودوري الأبطال قبل التوقف الدولي.

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#غاريث بيل
#ريال مدريد
#الدوري الإسباني
#دوري أبطال أوروبا

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