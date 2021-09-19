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ماذا قال محمد صلاح للجمهور بعد فوز ليفربول؟

تاريخ النشر: 19/09/2021 - 10:36

ماذا قال محمد صلاح للجمهور بعد فوز ليفربول؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم المصري، محمد صلاح، وجه رسالة لجمهور فريقه ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم صلاح في الفوز بعد تسجيله الهدف الثاني في المباراة.

وقام صلاح بنشر صورة احتفاله بالهدف أمام جمهور "الريدز" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب عليها " أنتم.. أيها المشجعون تجعلوني أستمر هكذا.. أنتم تمنحونني قوة أكثر مما تتخيلون".

وخاض صلاح مع الريدز 150 مباراة في البريمييرليغ، سجل خلالها 99 هدفًا، وحقق الحذاء الذهبي مرتين، وساهم في التتويج باللقب مرة واحدة.

يذكر أن صلاح رفع رصيد أهدافه في الريمييرليغ إلى 101 هدف، حيث كان قد سجل ثنائية بقميص تشيلسي من قبل.

وكان صلاح قد احتفل بتسجيله 100 هدف في البريمييرليغ، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الماضية، حيث سجل 98 هدفًا مع ليفربول و2 فقط مع تشيلسي.

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#ليفربول
#محمد صلاح
#كريستال بالاس
#الدوري الإنجليزي

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