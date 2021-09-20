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رفض مصافحته: بوكيتينو يبرر سبب استبدال ميسي!

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 08:48

رفض مصافحته: بوكيتينو يبرر سبب استبدال ميسي!
بوكيتينو وميسي (أ ب)
عرب ٤٨

برر مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، سبب قراره باستبدال مواطنه ليونيل ميسي، في المباراة التي فاز بها الفريق على ليون في الدوري الفرنسي.

وذكر بوكيتينو في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة "استبدال ميسي كان لحمايته من الإصابة.. وسيكون هناك مثل هذه القرارات في المباريات القادمة، وبالتأكيد ستكون صعبة ومثيرة للجدل".

وتابع "لقد سألت ميسي كيف حالته"، ورد علي "أنا بخير وهادئ".

وكان قرار بوكيتينو قد أثار غضب الدولي الأرجنتيني، الذي رفض مصافحة مدربه بعد الخروج من الملعب.

وأردف مدرب توتنهام السابق "نعلم جميعا أن بي إس جي يضم العديد من اللاعبين المميزين، والقائمة بها 35 لاعبا.. لكن يجب اتخاذ بعض القرارات، سواء فيما يتعلق باختيار قائمة المباراة أو التشكيل الأساسي، والتفكير في مصلحة الفريق، وما هو الأفضل لكل لاعب".

وواصل "في بعض الأوقات، تكون القرارات إيجابية أو سلبية، لكن هذه صلاحيات أي مدير فني.. نحن نجلس على مقاعد البدلاء لاتخاذ مثل هذه القرارات، سواء أرضت اللاعبين أم لا".

وأشاد بلاعبيه قائلا "سعيد بالأداء العام للفريق، ومعجب بما قدمه أنخيل دي ماريا.. لقد طالبته بفتح الملعب في الجهة اليمنى، ليمنح ميسي الفرصة لاستغلال المساحات بين خطوط المنافس".

وأضاف المدير الفني لسان جيرمان، عبر شبكة "أمازون برايم": "تحقيق 6 انتصارات متتالية في انطلاقة الدوري خطوة إيجابية، وكان مهما الانتصار أمام ليون، بعد التعادل مع كلوب بروج في دوري الأبطال".

واستكمل "كما أدى ليون مباراة رائعة، إنه فريق جيد، وكان علينا إظهار شخصيتنا في الملعب.. نمر بفترة صعبة، ونحاول تحسين الأداء في التدريبات، لكن الأمر صعب في ظل اللعب كل 3 أيام، والأولوية تكون لاستشفاء اللاعبين".

وختم بوكيتينو "نكتفي فقط بمحاضرات الفيديو، لكن هذا ليس عذرا.. يجب أن يتحسن أداء الفريق".

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#ليونيل ميسي
#ليون
#الدوري الفرنسي

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