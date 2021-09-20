ريال مدريد يتلقى نبأ سارا!

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني تلقى نبأ سارا بعودة نجمه الألماني، توني كروس، إلى التدريبات اليوم، الإثنين.

وألمت الإصابة بكروس في الفترة الماضية، إلا أنه أصبح في المرحلة الأخيرة للتعافي، حيث بدأ بالعمل بالكرة اليوم ويتوقع أن يعود إلى الملاعب أمام فياريال يوم 25 أيلول/ سبتمبر، وفقا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب والنادي، لا يريدان تحديد موعد نهائي لعودته، لكي يعمل الألماني بهدوء، ولتجنب المجازفة به.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ريال مدريد الذين شاركوا في الفوز على فالنسيا (2-1)، أمس في الليغا، سلسلة من تدريبات التعافي.

وواصل كل من بيل، سيبايوس، ماريانو دياز، مارسيلو وميندي العمل داخل صالة الألعاب الرياضية للتعافي من إصاباتهم.