  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يتلقى نبأ سارا!

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 16:27

ريال مدريد يتلقى نبأ سارا!
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني تلقى نبأ سارا بعودة نجمه الألماني، توني كروس، إلى التدريبات اليوم، الإثنين.

وألمت الإصابة بكروس في الفترة الماضية، إلا أنه أصبح في المرحلة الأخيرة للتعافي، حيث بدأ بالعمل بالكرة اليوم ويتوقع أن يعود إلى الملاعب أمام فياريال يوم 25 أيلول/ سبتمبر، وفقا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب والنادي، لا يريدان تحديد موعد نهائي لعودته، لكي يعمل الألماني بهدوء، ولتجنب المجازفة به.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ريال مدريد الذين شاركوا في الفوز على فالنسيا (2-1)، أمس في الليغا، سلسلة من تدريبات التعافي.

وواصل كل من بيل، سيبايوس، ماريانو دياز، مارسيلو وميندي العمل داخل صالة الألعاب الرياضية للتعافي من إصاباتهم.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#توني كروس
#الدوري الإسباني
#الليغا

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"فيفا" يعقد اجتماعا: هل يقام المونديال كل عامين؟
"فيفا" يعقد اجتماعا: هل يقام المونديال كل عامين؟

2021-09-20

مدرب ريال مدريد: لم نفز بسبب الكفاءة!
مدرب ريال مدريد: لم نفز بسبب الكفاءة!

2021-09-20

رفض مصافحته: بوكيتينو يبرر سبب استبدال ميسي!
رفض مصافحته: بوكيتينو يبرر سبب استبدال ميسي!

2021-09-20

الأكثر قراءة

اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات في جنين

اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات في جنين

2021-09-19
كممجي وصل إلى جنين بعد ثلاثة أيام من عملية الجلبوع وتعرض وانفيعات لمحاولتي اغتيال

كممجي وصل إلى جنين بعد ثلاثة أيام من عملية الجلبوع وتعرض وانفيعات لمحاولتي اغتيال

2021-09-19
اعتقال كممجي وانفيعات: الاحتلال نفذ عملية

اعتقال كممجي وانفيعات: الاحتلال نفذ عملية "تضليل" بمخيم جنين

2021-09-19
تقرير: اعتقال كممجي وانفيعات لم يشمل عملية

تقرير: اعتقال كممجي وانفيعات لم يشمل عملية "تضليل" في جنين

2021-09-19
تمديد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيام

تمديد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيام

2021-09-19