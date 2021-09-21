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برشلونة يقرر إقالة كومان ويحدد مدربين لخلافته

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 15:46

برشلونة يقرر إقالة كومان ويحدد مدربين لخلافته
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق ولن يواصل حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن إدارة برشلونة قررت عدم استمرار كومان في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن النادي الكاتالوني، سيعلن رحيل كومان، بمجرد التوصل إلى اتفاق مع المدرب البديل.

ويحتل برشلونة المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، كما أنه خسر 4 نقاط في سباق الليغا هذا الموسم.

على صعيد متصل، كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأسماء المرشحة لخلافة كومان، على مقاعد تدريب برشلونة.

وقال الموقع، إن الحوار بين إدارة برشلونة وتشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، مستمر منذ عدة أشهر، تحسبًا لخلافة كومان.

وأشار إلى أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يقيم اسمين إيطاليين هما أندريا بيرلو المدرب السابق ليوفنتوس، وأنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان.

وأوضح الموقع الإيطالي أن فلسفة هؤلاء المدربين تتماشى مع المرحلة الانتقالية الحالية في برشلونة.

وقال برنامج "الشيرنجيتو"، إن بيرلو من الأسماء التي تثير إعجاب لابورتا، كما لا يمكن استبعاد تشافي من قائمة المرشحين.

يذكر أن بيرلو تفوق على برشلونة بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو"، عندما كان يقود يوفنتوس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

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#برشلونة
#رونالد كومان
#أندريا بيرلو
#تشافي هيرنانديز
#أنطونيو كونتي

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