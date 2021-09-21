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فينيسيوس يفسر سر بدايته القوية مع ريال مدريد

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 09:17

فينيسيوس يفسر سر بدايته القوية مع ريال مدريد
النجم البرازيلي فينيسيوس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكر نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، أن السر وراء تألقه هذا الموسم مع فريقه من خلال إحراز 5 أهداف وصناعة آخر، هو المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يمنحه الثقة التي يحتاجها.

وأضاف فينيسيوس بعد اختياره أفضل لاعب في الفريق الملكي منذ بداية الموسم "أعتقد أن كلمة السر هي أن المدرب يمنحني الثقة التي أحتاجها للقيام بالأمور على أفضل شكل ممكن. زملائي أيضا يمنحوني هذه الثقة".

كما أكد صاحب الـ21 عامًا أنه يشعر بـ"سعادة كبيرة" ببدايته الرائعة هذا الموسم، بينما وجه الشكر لجماهير الفريق الملكي على دعمها.

وقال في هذا الصدد "أنا سعيد جدا ببدايتى الجيدة للموسم، وأريد الاستمرار بنفس المستوى حتى النهاية. سعيد للغاية بحب الجميع. أشكركم جميعا".

يذكر أن الدولي البرازيلي يقدم موسما رائعا حتى الآن، حيث سجل 5 أهداف يحتل بها المركز الثاني في صدارة هدافي الفريق والليغا، خلف زميله الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الأهداف الستة، بينما سجل 3 أهداف فقط في الموسم الماضي خلال 35 مباراة شارك فيها في الليغا.

وتألق فينيسيوس في انتصار فريقه الصعب خارج قواعده على فالنسيا (1-2) الأحد، بعد أن كان متأخرا بهدف حتى الدقائق الأخيرة، بتسجيل التعادل وصناعة هدف الفوز الثمين لبنزيمة.

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#ريال مدريد
#فينيسيوس
#الدوري الإسباني

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