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الأعلى دخلا: كريستيانو في المقدمة وصلاح خامسا

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 15:51

الأعلى دخلا: كريستيانو في المقدمة وصلاح خامسا
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مجلة "فوربس" الاقتصادية الأميركية والمتخصصة في إحصاء الثروات، قامت برصد اللاعبين الأعلى دخلا في العالم خلال الموسم الجاري.

واحتل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صدارة القائمة حيث بلغ مجمل أرباحه 125 مليون دولار.

وتواجد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في المركز الثاني بإجمالي أرباح سنوية وصل إلى 110 ملايين دولار، فيما جاء المصري محمد صلاح خامسا بإجمالي أرباح سنوية قدرها 41 مليون دولار.

وجاء ترتيب أول 10 لاعبين كالتالي:

1- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 125 مليون دولار

2- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) 110 ملايين دولار

3- نيمار (باريس سان جيرمان) 95 مليون دولار

4- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 43 مليون دولار

5- محمد صلاح (ليفربول) 41 مليون دولار

6- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 35 مليون دولار

7- أندرياس إنييستا (فيسيل كوبي الياباني) 35 مليون دولار

8- بول بوغبا (مانشستر يونايتد) 34 مليون دولار

9- غاريث بيل (ريال مدريد) 32 مليون دولار

10- إيدين هازارد (ريال مدريد) 29 مليون دولار.

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#محمد صلاح
#كريستيانو رونالدو
#ليونيل ميسي

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