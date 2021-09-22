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برشلونة يستقر على مدرب لخلافة كومان

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 16:46

برشلونة يستقر على مدرب لخلافة كومان
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى المرشح المفضل في برشلونة لخلافة الهولندي، رونالد كومان، المتوقع رحيله خلال الموسم الكروي الجاري.

ومن المتوقع رحيل كومان عن برشلونة عقب التعادل مع غنراطة بالليغا، والذي جاء عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال.

ووفقا للتقارير فإن الثنائي روبرتو مارتينيز يني يحظى بدعم أكبر من تشافي هيرنانديز داخل برشلونة، وتحديدًا من جانب خوان لابورتا وجوردي كرويف.

ووفقًا لشبكة "ESPN" العالمية، فقد تواصل لابورتا مع مارتينيز في الصيف، وتحديدًا خلال الفترة التي وضع خلالها كومان على قائمة الانتظار، لمعرفة موقفه من تدريب برشلونة، إلا أن المدير الفني الإسباني أكد أنه من الصعب ترك منتخب بلجيكا قبل أيام من انطلاق اليورو.

ومن بين الأسباب التي تجعل لابورتا يفضل مارتينيز، هو أن تشافي كان داعمًا لفيكتور فونت خلال الانتخابات الأخيرة، كما أن رئيس برشلونة يعتقد أن تشافي عليه أولًا تولي قيادة برشلونة B، قبل قيادة الفريق الأول، وهو ما لا يحبذه قائد البارسا السابق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يرغب في استقدام مدير فني يستمر لمدة طويلة ويؤسس مشروعًا قويًا، وبالتالي إذا لم يقبل مارتينيز المهمة هذه المرة، فقد لا تتاح له قريبًا.

ويمتلك مارتينيز شرطًا جزائيًا في عقده مع الاتحاد البلجيكي، يتيح لأي طرف فسخ التعاقد مقابل دفع 1.8 مليون يورو.

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#برشلونة
#روبرتو مارتينيز
#تشافي هيرنانديز
#رونالد كومان

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