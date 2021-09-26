برشلونة يعود إلى مسار الانتصارات

حقق برشلونة الفوز على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية برشلونة كل من اللاعبين ممفيس ديباي ولوك دي يونغ وأنسو فاتي.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وانطلق ممفيس ديباي بمجهود فردي حتى وصل لمنطقة جزاء ليفانتي، وتدخل عليه راودخا بعنف، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبلوغرانا.

وانبرى ديباي لتنفيذ ركلة الجزاء، ومنح التقدم لبرشلونة في الدقيقة 7.

وأرسل فيليب كوتينيو تسديدة على حدود منطقة الجزاء، وصلت بين أحضان فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي في الدقيقة 10.

ونجح لوك دي يونج في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 14، حيث تلقى تمريرة بينية في العمق من سيرجينيو دست، لينفرد بالحارس ويسدد أسفل يمينه.

وأضاع جيرارد بيكيه فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 23، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من ممفيس ديباي، لكنه سدد برعونة بجانب القائم الأيسر.

وكاد ديباي أن يُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 36، إذ استقبل كرة خلف دفاع ليفانتي، لينفرد بالحارس فيرنانديز ويراوغه، لكن الدفاع يعود بسرعة ويحول الكرة إلى الركنية.

وحرم إيتور فيرنانديز حارس مرمى ليفانتي، جافي لاعب برشلونة الشاب من التسجيل في الدقيقة 38، حيث تصدى لتسديدته.

وواصل حارس ليفانتي التألق، وتصدى لتسديدة رأسية من ممفيس ديباي، وحولها بقبضة يده إلى الركنية في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة محاولاته لتوسيع الفارق، وسدد ديباي كرة سهلة، تصدى لها فيرنانديز بسهولة في الدقيقة 50.

واستمرت المحاولات، بتسديدة جديدة من ديباي في الدقيقة 65، تصدى لها إيتور فيرنانديز أيضا، قبل أن يسدد سيرجينيو دست كرة بين أحضان الحارس في الدقيقة 70.

وشارك فاتي كبديل للوك دي يونج في الدقيقة 81، وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة في ملعب "كامب نو"، وظهر لأول مرة بالقميص رقم 10، بعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وجاءت أول تسديدة في المباراة من جانب ليفانتي على مرمى برشلونة في الدقيقة 83، عبر كانتيرو وتصدى تير شتيغن للكرة ببراعة.

ونجح فاتي في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 91، حيث انطلق وسدد كرة على حدود منطقة الجزاء، أسفل يمين حارس ليفانتي، ليؤمن النقاط الثلاث للبلوغرانا.