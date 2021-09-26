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رئيس رابطة الليغا: صلاح يملك الكفاءة للعب في إسبانيا

تاريخ النشر: 26/09/2021 - 09:22

رئيس رابطة الليغا: صلاح يملك الكفاءة للعب في إسبانيا
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس رابطة الليغا، خافيير تيباس، رأى أن النجم المصري محمد صلاح، لديه الإمكانيات للعب في الدوري الإسباني؛ مشيرا إلى أن الكرة الإسبانية قد تكون صعبة على اللاعبين المصريين.

وذكر تيباس في تصريحات له "الليغا بطولة دولية ولدينا لاعبين من جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن لدينا الكثير من الجماهير المصريين يتابعون الليغا ويتابعون بشغف".

وتابع "لدينا اتفاقيات مع شركات هناك، ونأمل تواجد لاعبين مصريين ناجحين هنا في الليغا، وعدم تواجد اللاعبين يأتي بسبب أن الأندية لم تضم لاعبين جدد، ولكن القرار يعود للأندية وليس للرابطة".

واستكمل رئيس رابطة الليغا "الأندية تتابع اللاعبين المصريين وسيحدث ذلك في وقت ما، وعليكم (المصريين) التحلي بالصبر، لأن هذه الأمور في كرة القدم لا تتم سريعًا".

وأتم "كل شيء يحتاج للوقت، وأعتقد أن الثقافة وعقلية اللاعبين لها دورا مهما، وفي وقت سابق لم يكن لدينا لاعبين من اليابان أو الصين، والآن أصبحوا موجودين".

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#محمد صلاح
#الليغا
#الدوري الإسباني
#خافيير تيباس

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