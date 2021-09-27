ريال مدريد يتواصل مع هالاند

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى لضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، ونجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الصيفي القادم.

وحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن ريال مدريد تواصل بالفعل مع هالاند وممثليه، لكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتلقى المهاجم النرويجي العديد من العروض، الصيف المقبل، خاصةً أنه يملك شرطًا جزائيًا بقيمة ليست ضخمة (75 مليون يورو).

في الوقت ذاته، يعتبر النادي الملكي مبابي هدفًا لا غنى عنه، حيث يضع عليه آمالًا كبيرة لقيادة مشروع الميرينغي مستقبلًا.

وحاول الريال ضم اللاعب الفرنسي، هذا الصيف، من خلال تقديم عرضين لسان جيرمان، إلا أن ناديه تمسك ببقائه، على أمل إقناعه بالتجديد.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع، وفقًا للصحف الإسبانية، أن ينضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر.