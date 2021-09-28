ريال مدريد يسعى لإبرام صفقة مفاجئة

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يستهدف إبرام صفقة مفاجئة خلال الموسم الكروي الجاري.

وحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ظهير توتنهام هوتسبير السابق، الإيفواري سيرج أورييه، دخل حسابات ريال مدريد، كما أن اللاعب معجب بفكرة التوقيع مع الميرنغي.

يذكر أن أورييه بدون نادٍ منذ الصيف الماضي، بعد أن فسخ توتنهام العقد معه بصورة ودية، وبالتالي يستطيع الانضمام مجانًا إلى أي فريق.

وبدا مستقبل اللاعب العاجي قاتمًا مع السبيرز بعد وصول إيمرسون رويال من برشلونة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، بصفقة قيمتها 25.7 مليون إسترليني.

يذكر أن ريال مدريد يعاني هذا الموسم كثيرًا على مستوى الإصابات في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.