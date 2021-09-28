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ليفربول يتلقى ضربة قوية

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 09:19

ليفربول يتلقى ضربة قوية
اللاعب ألكسندر أرنولد (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي تلقى ضربة قوية قبل ملاقاته نظيره بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على بورتو في وقت لاحق من اليوم، الثلاثاء، على ملعب "دراجاو" ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، لم يكن متواجدًا ضمن المجموعة التي توجهت إلى البرتغال، من أجل مواجهة بورتو.

وأضافت الصحيفة، أن أرنولد شارك في مران الريدز أمس الإثنين، ولم يعلن النادي بعد ما إذا كان قد تعرض لإصابة أم لا.

وفي حالة تأكد غياب أرنولد عن ليفربول أمام بورتو، سيبذل كل ما في وسعه للحاق بمواجهة مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة السابعة للبريميرليج.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي في قمة مرتقبة.

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#ليفربول
#ترينت ألكسندر أرنولد
#بورتو
#دوري أبطال أوروبا

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