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رونالدو يعزز أرقامه القياسية

تاريخ النشر: 30/09/2021 - 11:19

رونالدو يعزز أرقامه القياسية
كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

تمكن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من تعزيز أرقامه القياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم برقم قياسي جديد، إذ حطم رونالدو الرقم القياسي في عدد المباريات بدوري الأبطال بعد مشاركته في المباراة رقم 178 في مسيرته بالمسابقة، متفوقا على الحارس الإسباني، إيكر كاسياس، صاحب 177 مشاركة.

وأحرز رونالدو هدفه في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت فريقه مانشستر يونايتد بفياريال الإسباني، رفع به رصيده إلى 136 هدفا في صدارة قائمة أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة.

وكان فياريال قد تقدم بهدف سجله باكو ألكاسير في الدقيقة 53 من المباراة، قبيل أن يقلب مانشستر يونايتد النتيجة بفضل هدفي أليكس تيليس في الدقيقة 60 ورونالدو في اللحظات الأخيرة للقاء.

وكريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو المعروف بـ" كريستيانو رونالدو" هو لاعب كرة قدم برتغالي يلعب كمهاجم مع نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ‌قائد المنتخب البرتغالي، ولد يوم 5 شباط/ فبراير 1985 (العمر 36 سنة)، في فونشال، البرتغال.

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#كريستيانو رونالدو
#البرتغال
#كرة القدم
#رياضة عالمية
#أبطال أوروبا

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