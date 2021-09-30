يوفنتوس يتصدر بعد فوزه على تشيلسي

تصدر فريق يوفنتوس الإيطالي ترتيب المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر 1 - صفر على ضيفه نادي تشيلسي الإنجليزي، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة، التي شهدت أيضا فوز زينيت سان بطرسبرغ الروسي بالنتيجة 4 - صفر على ضيفه مالمو السويدي.

وبلغ رصيد يوفنتوس، الفائز باللقب عامي 1985 و1996، ست نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي (حامل اللقب) وزينيت، فيما تذيل مالمو الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتقمص فيديريكو كييزا دور البطولة في المباراة، بعد تسجيله هدف يوفنتوس الوحيد بعد مرور 10 ثوان فقط على انطلاق الشوط الثاني من عمر اللقاء، وواصل الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" طريقه نحو المسار الصحيح، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، إثر بدايته المحلية المخيبة بالدوري الإيطالي.

وجاءت تلك الخسارة لتزيد من جراح تشيلسي، الذي خسر صفر - 1 أمام ضيفه مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وبهذا الفوز، واصل يوفنتوس تفوقه على تشيلسي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما فاز على الفريق اللندني في آخر مواجهة جمعت بينهما بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال في نسخة المسابقة القارية عام 2012.

وتمكن زينيت من تحقيق أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه مالمو السويدي في وقت سابق، الأربعاء. وافتتح زينيت التسجيل مبكرا عن طريق كلودينيو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف دانييل كوزاييف الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وازدادت معاناة مالمو في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البوسني، أنيل أحمدودزيتش، في الدقيقة 53، واستغل الفريق الروسي النقص العددي في صفوف منافسه، وسجل أليكساي سوتورمين ووينديل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

هذا، وكان زينيت قد استهل مسيرته في المجموعة بالخسارة صفر - 1 أمام مضيفه تشيلسي في الجولة الأولى، فيما خسر مالمو صفر - 3 أمام ضيفه يوفنتوس.