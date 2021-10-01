  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سان جيرمان يتفوق سباق ضم هالاند

تاريخ النشر: 01/10/2021 - 16:52

سان جيرمان يتفوق سباق ضم هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر الأوفر حظا للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فإن الفريق الفرنسي سيكون متحمسا للغاية لضم هالاند، لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه كيليان مبابي بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري.

وأضافت أن "باريس يبقى في صدارة الأندية التي تتسابق على ضم المهاجم النرويجي، بفضل العلاقة القوية بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي ومينو رايولا وكيل أعمال اللاعب".

لكن هالاند يشترط الحصول على راتب سنوي خرافي (50 مليون يورو)، بينما ينتظر أن يدفع النادي الفرنسي مبلغًا يتراوح بين 75 إلى 90 مليون يورو لدورتموند.

في سياق آخر، لفتت الصحيفة إلى رغبة البي إس جي في تدعيم خط وسطه بضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان أو الإيفواري فرانك كيسي من ميلان.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند
#كيليان مبابي

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لابورتا يتخذ قرارا نهائيا حول مصير كومان
لابورتا يتخذ قرارا نهائيا حول مصير كومان

2021-10-01

ليفربول يفقد نجميه في موقعة السيتي
ليفربول يفقد نجميه في موقعة السيتي

2021-10-01

ريال مدريد يخطط لضم زميل كريستيانو
ريال مدريد يخطط لضم زميل كريستيانو

2021-10-01

الأكثر قراءة

شهيدان برصاص الاحتلال بالقدس وبرقين

شهيدان برصاص الاحتلال بالقدس وبرقين

2021-09-30
تظاهرات غضب ضد زيارة لبيد:

تظاهرات غضب ضد زيارة لبيد: "#البحرين_ترفض_الصهاينة"

2021-09-30
فصائل المقاومة: تغوّل الاحتلال سيستدعي ردودا قاسية من نوع خاصّ

فصائل المقاومة: تغوّل الاحتلال سيستدعي ردودا قاسية من نوع خاصّ

2021-09-30
مصرع شخص وإصابة نجله إثر انهيار رافعة بعسفيا

مصرع شخص وإصابة نجله إثر انهيار رافعة بعسفيا

2021-09-30
بعد دعوات للتظاهر: إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم بذكرى هبّة القدس

بعد دعوات للتظاهر: إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم بذكرى هبّة القدس

2021-09-30