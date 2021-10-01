سان جيرمان يتفوق سباق ضم هالاند

ذكرت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يعتبر الأوفر حظا للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فإن الفريق الفرنسي سيكون متحمسا للغاية لضم هالاند، لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه كيليان مبابي بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري.

وأضافت أن "باريس يبقى في صدارة الأندية التي تتسابق على ضم المهاجم النرويجي، بفضل العلاقة القوية بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي ومينو رايولا وكيل أعمال اللاعب".

لكن هالاند يشترط الحصول على راتب سنوي خرافي (50 مليون يورو)، بينما ينتظر أن يدفع النادي الفرنسي مبلغًا يتراوح بين 75 إلى 90 مليون يورو لدورتموند.

في سياق آخر، لفتت الصحيفة إلى رغبة البي إس جي في تدعيم خط وسطه بضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان أو الإيفواري فرانك كيسي من ميلان.