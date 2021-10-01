لابورتا يتخذ قرارا نهائيا حول مصير كومان

أفادت تقارير صحفية أن رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، استقر على قراره النهائي حول مصير مدرب الفريق، الهولندي رونالد كومان.

وحسب صحيفة "سبورت" فإن العلاقة بين لابورتا وكومان وصلت إلى طريق مسدود، حيث قاطع رئيس البارسا، المدرب الهولندي على متن الطائرة أثناء رحلة العودة من بنفيكا إلى برشلونة.

ولفتت إلى أنه رغم امتداد رحلة الطيران ساعتين، إلا أن لابورتا استغلها في النوم، ولم يتحدث مع كومان، وبدا أن الطرفين اتفقا على أمر ما.

وأكدت الصحيفة أن صبر لابورتا نفد تجاه كومان، وتم الاستقرار على إقالته بعد مباراة أتلتيكو مدريد، غدًا السبت في الليغا، واستغلال فترة التوقف الدولي لمدة 15 يومًا لتقديم المدير الفني الجديد.

وذكرت أن لابورتا يريد تعيين مدير فني جديد قبل موعد الجمعية العمومية، المقرر لها يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لأن جماهير وأعضاء النادي بحاجة لخطوة ترفع من معنوياتهم.

وأشارت إلى أن لابورتا لم يغضب فقط من الخسارة الثقيلة أمام بنفيكا، بل لإصرار المدرب على اللعب بـ3 مدافعين في الخط الخلفي، وعدم اتباع نفس الخطة التي فاز بها على ليفانتي قبل أيام قليلة في الليغا.

وذكرت أن العائق المادي لإقالة كومان لن يكون 5 ملايين يورو لتعويضه عن الرحيل عن منتخب هولندا، لأنه تقاضى هذا المبلغ بالفعل من الإدارة السابقة.

ويبقى الالتزام المالي تجاه المدرب الهولندي، هو سداد راتبه حتى نهاية الموسم الجاري وبعض المتأخرات المالية من الموسم الماضي، وهو ما تقدر خزينة برشلونة على الوفاء به من قيمة القرض البنكي الذي حصل عليه البارسا.