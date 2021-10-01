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محمد صلاح.. "لاعب استثنائي"

تاريخ النشر: 01/10/2021 - 23:13

محمد صلاح.. "لاعب استثنائي"
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

طالب أسطورة ليفربول، جيمي كاراغر، إدارة الفريق إلى معاملة النجم المصري، محمد صلاح، كلاعب استثنائي من خلال تخطي الحد الأعلى لهيكل الرواتب عند منحه عقدا جديدا.

وتدور مفاوضات بين ليفربول وصلاح منذ عدة شهور حول تجديد عقده، حيث اعترف مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، أنه يوجد تقدم طفيف.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن صلاح يطالب براتب أسبوعي قدره نصف مليون جنيه إسترليني، ما يجعله أعلى اللاعبين أجرًا، علمًا بأن زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، يعتبر حاليًا صاحب الراتب الأعلى (220 ألف إسترليني أسبوعيا).

ويتردد مسؤولو ليفربول في تخطي هيكل الرواتب من أجل صلاح، لا سيما وأنَّ اللاعب المصري، سيبلغ من العمر 30 عامًا في حزيران/ يونيو المقبل.

لكن كاراغر، يُصرُّ على أن نجم روما وتشيلسي السابق، أمامه سنوات طويلة للظهور بهذا المستوى المرتفع، وضرب مثلا بكريستيانو رونالدو (مهاجم مانشستر يونايتد)، وليونيل ميسي (نجم باريس سان جيرمان).

وقال كاراغر لصحيفة "تيليغراف" اليوم الجمعة "ستكون هناك حسابات متعلقة بإمكانية انخفاض مستواه بشكل كبير بعد بلوغه الثلاثين من عمره، وحينها سيكون النادي عالقًا مع صاحب دخل مرتفع يستنزف الموارد".

وأضاف "كل شيء يتعلق بصلاح يشير إلى أنه ما لم يتعرض لإصابة خطيرة، فهو في حالة بدنية وفنية مثالية داخل وخارج الملعب، وسيظل منتجا حتى يبلغ 33 عامًا، وربما لمدة عامين بعد ذلك. رونالدو، وميسي هما مصدر إلهام لأقرانهما، ويظهران كيف أن أوائل الثلاثينيات لا تشكل عائقاً أمام التميز الدائم".

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#جيمي كاراغر
#ليفربول
#محمد صلاح

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