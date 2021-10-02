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رئيس برشلونة يريد التعاقد مع هذا المدرب!

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 10:01

رئيس برشلونة يريد التعاقد مع هذا المدرب!
رئيس برشلونة، خوان لابورتا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أبدى رغبته في التعاقد مع مدرب تشيلسي الإنجليزي، توماس توخيل، ليخلف الهولندي رونالد كومان.

ويريد لابورتا إنهاء عمل كومان خلال فترة التوقف الدولي القادمة بعد مواجهة أتلتيكو مدريد في الليغا، وذلك بسبب النتائج السلبية للفريق الذي يتذيل مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة 0-3 أمام بايرن ميونخ وبنفيكا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لابورتا من أشد المعجبين بمدرب تشيلسي توماس توخيل.

وأضافت الصحيفة "رئيس برشلونة معجب بكيفية أداء توخيل على أعلى مستوى ضد أفضل فرق أوروبا، وهو أمر عانى منه برشلونة في السنوات الأخيرة".

وتابعت "رغم أن لابورتا يريد توخيل، لكنه يعلم أنه لا يستطيع إغراء المدرب الألماني".

ويرتبط توخيل بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2024؛ حيث جدد البلوز عقده عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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#برشلونة
#خوان لابورتا
#توماس توخيل
#رونالد كومان

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