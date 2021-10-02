مدرب مانشستر يونايتد يزف نبأ سارا

أفادت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، حدد موعد عودة نجم الفريق، ماركوس راشفورد، من الإصابة والمشاركة في المباريات.

وأجرى راشفورد عملية جراحية في آب/ أغسطس إثر إصابة تعرض لها في الكتف في الجزء الأخير من الموسم المنصرم.

وذكر سولسكاير، قبل مباراة يونايتد أمام ضيفه إيفرتون في وقت لاحق من اليوم السبت "تدرب ماركوس بصورة كاملة لأول مرة (الجمعة) مع الالتحام.. وقد بدا على ما يرام وهو ما أشعرنا بالرضا".

وأضاف "يتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة من جديد، بعد انتهاء العطلة الدولية المقبلة".

وتبدأ العطلة الدولية الإثنين المقبل، وسيعود يونايتد بعدها للدوري المحلي بمواجهة ليستر سيتي يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويحتل يونايتد المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، ويتخلف بنقطة واحدة عن ليفربول صاحب الصدارة، بعد أول 6 جولات من الموسم.