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بيكيه: برشلونة في وضع معقد!

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 09:01

بيكيه: برشلونة في وضع معقد!
النجم الإسباني جيرارد بيكيه (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى نجم برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، استيائه بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الليغا.

وذكر بيكيه في تصريحاته لقناة "موفيستار" الإسبانية عقب المباراة "نعيش وضعا معقدا ونحن نعاني، ويجب أن أكون صادقا بشأن ذلك".

وأضاف "إنها ليست مشكلة واحدة فقط، بل العديد من المشاكل، لكن رغم ذلك أعتقد أننا سوف نتعافى".

وتابع "هذه أوقات عصيبة لم نعشها من قبل، والأجواء في غرفة الملابس جيدة جدًا ونريد التغيير".

وأتم "علاقة لابورتا وكومان؟ كلاعبين لا يمكننا المشاركة في ذلك، وليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به، وعلينا أن ندخل أرض الملعب ونبذل قصارى جهدنا، وهناك أيام تكون فيها الأمور جيدة وأخرى لا".

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#برشلونة
#جيرارد بيكيه
#أتلتيكو مدريد
#الدوري الإسباني
#الليغا

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