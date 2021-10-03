ريال مدريد يخسر خارجيا أمام إسبانيول

خسر ريال مدريد مباراته الخارجية أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وأحرز هدفا إسبانيول كل من اللاعبين راوول دي طوماس وأليكس فيدال، وفي المقابل سجل هدف ريال مدريد اللاعب كريم بنزيمة،

وبهذا الفوز رفع إسبانيول رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يحتل المركز الثاني عشر، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة وهو يتصدر ترتيب الدوري.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بتهديد من ريال مدريد، حيث مرر الشاب فينيسيوس جونيور كرة بالعكب داخل المنطقة لكريم بنزيمة، الذي سدد من لمسة واحدة لكن بين يدي دييغو لوبيز حارس إسبانيول في الدقيقة 4.

وجاء أول رد من إسبانيول في الدقيقة 9، بتسديدة من إمباربا من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا وحولها إلى الركنية.

وتكرر السيناريو مع ريال مدريد مجددًا، حيث مرر فينيسيوس جونيور كرة بالكعب لبنزيمة داخل المنطقة، والذي سدد بين أحضان الحارس دييغو لوبيز في الدقيقة 14.

وعكس سير اللقاء نجح راؤول دي توماس في تسجيل هدف التقدم لإسبانيول في الدقيقة 17، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن من زميله إمباربا داخل المنطقة وسدد أسفل يسار الحارس كورتوا.

وأرسل بنزيمة تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 20، سيطر عليها بسهولة دييغو لوبيز حارس إسبانيول.

ومرر إمباربا لاعب إسبانيول كرة لزميله راؤول دي توماس، الذي سدد كرة بعيدة عن مرمى ريال مدريد في الدقيقة 39.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح أليكس فيدال في تسجيل الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 60، حيث انطلق من منتصف الملعب وراوغ ناتشو قبل أن يُسدد على يسار كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وأرسل كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، تصويبة من خارج المنطقة، تصدى لها دييغو لوبيز وحولها إلى ركنية في الدقيقة 63.

وأهدر سيرجي داردر لاعب إسبانيول فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 64، حيث أضاع انفرادا تاما بالحارس تيبو كورتوا وسدد بجانب القائم الأيمن.

وسجل كريم بنزيمة الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 67، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ونجح بنزيمة في تسجيل الهدف الأول للميرنغي في الدقيقة 71، بعد مجهود فردي كبير، انطلق بالكرة وراوغ الدفاع، قبل أن يُسدد على يسار دييغو لوبيز حارس إسبانيول.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد في الدقيقة 74، انبرى لتنفيذها ألابا الذي سدد أعلى مرمى إسبانيول.

وكاد بنزيمة أن يُسجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 79، بكرة رأسية من داخل المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر.

وسجل البديل إيدين هازارد الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 84، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفشلت محاولات ريال مدريد في العودة، ليواصل الملكي تعثره محليًا بعدما تعادل الجولة الماضية ضد فياريال.