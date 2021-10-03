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نجم مانشستر يونايتد على طاولة ريال مدريد

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 09:07

نجم مانشستر يونايتد على طاولة ريال مدريد
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى آخر المستجدات حول مستقبل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بوغبا مع "الشياطين الحمر" في نهاية الموسم الجاري؛ حيث لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن تمديد العقد بين الطرفين.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فقد عرض وكيل بوغبا، مينو رايولا، نجم اليونايتد على إدارة ريال مدريد للتعاقد معه بالموسم الكروي القادم.

وأضافت أن رايولا يحاول نقل نجم وسط مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، بناء على رغبة بوغبا الذي يرغب في اللعب بسانتياغو برنابيو.

وأشارت إلى أن اسم بوغبا ارتبط أيضًا بالانتقال إلى برشلونة، لكن النادي الكتالوني يريد تخفيض الأجور في الموسم الجديد، وسيكون من الصعب عليه تحمل راتب النجم الفرنسي.

ويعد باريس سان جيرمان أيضًا من الفرق التي ستكون مهتمة بالحصول على خدمات بوغبا في الصيف، بعد أن حاول النادي الفرنسي ضمه في الميركاتو الصيفي الأخير.

ومع ذلك، فإن ريال مدريد يعد الأقرب للفوز بخدمات نجم مانشستر يونايتد، بناءً على رغبة اللاعب نفسه.

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#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد
#ريال مدريد
#مينو رايولا

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