صلاح يتفوق في التشكيلة المثالية للبريمييرليغ

أفادت تقارير صحفية أن النجم المصري، محمد صلاح، تفوق على باقي اللاعبين بالتشكيلة المثالية من حيث حصوله على أعلى تقييم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثبت صلاح تألقه في مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي (2-2)، إذ صنع الهدف الأول لساديو ماني، وسجل الهدف الثاني بمهارة رائعة.

وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي، المتخصص في الأرقام والإحصاءات، فإن صلاح جاء على رأس التشكيل المثالي للجولة السابعة، بتقييم وصل إلى 9.2.

وجاء التشكيل الأفضل للجولة السابعة من البريميرليج كالتالي:

حراسة المرمى: كرول (نورويتش)

خط الدفاع: ريجيلون (توتنهام) - شالوبا (تشيلسي) - هانلي (نورويتش) - رويال (توتنهام)

خط الوسط: هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) - نورمان (نورويتش) - هويبيرج (توتنهام) - صلاح (ليفربول)

خط الهجوم: مبيومو (برينتفورد) - خيمينيز (وولفرهامبتون).