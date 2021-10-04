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مدرب ريال مدريد: لعبنا سيئا واستحقينا الخسارة

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 09:27

مدرب ريال مدريد: لعبنا سيئا واستحقينا الخسارة
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تذمره بعد خسارة فريقه أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الليغا.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد لعبنا بشكل سيء، وليس لدي الكثير لأقوله، لقد بدأنا المباراة بفكرة ولم نتمكن من الحفاظ على هدوءنا، وبعد الهدف الأول كان هناك الكثير من الارتباك".

وأضاف "كانت أسوأ مباراة، والآن لدينا استراحة، وعلينا أن نفكر ونرى كيف تغير موقف الفريق خلال أسبوع".

وتابع "نستحق الهزيمة، ورد فعلنا كان متأخرًا، ونشعر بالقلق لأنه ليس من المعتاد أن نخسر مباراتين على التوالي".

وأردف "نهجنا كان واضحا، ولن أشرح الآن ما هو النهج الذي اتبعناه، لكننا ظهرنا غير منظمين، ولم يكن لدينا سيطرة واضحة على الكرة".

وواصل "اعتقدت أن ألابا يمكنه أن يساعدنا في الشق الهجومي، لكن لم يحدث ذلك".

وأتم "لم نكن عدوانيين في الهجوم، وأعني على الجانب الفني والتكتيكي من المباراة".

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#ريال مدريد
#كارلو أنشيلوتي
#إسبانيول
#الدوري الإسباني
#الليغا

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