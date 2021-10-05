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مانشستر يونايتد ويوفنتوس يتنافسان لضم نجم برشلونة

تاريخ النشر: 05/10/2021 - 09:05

مانشستر يونايتد ويوفنتوس يتنافسان لضم نجم برشلونة
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، يحظى باهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي للحصول على خدماته في الصيف القادم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين برشلونة وديمبلي في نهاية الموسم الجاري، حيث لم يتوصل لأي اتفاق حول التجديد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن برشلونة يسعى جاهدًا لتجديد عقد ديمبلي قبل حلول كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث سيصبح اللاعب حرًا في التفاوض مع أي نادٍ آخر وقتها إذا لم يوقع على عقد جديد.

وأضافت الصحيفة، أن تباطؤ ديمبلي في تجديد عقده مع برشلونة فتح الباب أمام يوفنتوس ومانشستر يونايتد للتدخل من أجل ضم اللاعب.

ويغيب ديمبلي عن برشلونة منذ انطلاق الموسم، بسبب الإصابة، والتي تسببت في حرمانه من المشاركة لفترات طويلة مع البارسا، منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند في 2017.

ويقود خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مفاوضات تجديد عقد ديمبلي بنفسه خلال هذه الفترة، على أمل إقناع الجناح الفرنسي بتوقيع عقدٍ جديد.

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#برشلونة
#عثمان ديمبلي
#مانشستر يونايتد
#يوفنتوس

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