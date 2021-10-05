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"لن يرحل مجانا": مبابي يرد على تصريحات الخليفي

تاريخ النشر: 05/10/2021 - 08:58

"لن يرحل مجانا": مبابي يرد على تصريحات الخليفي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، رد على تصريحات سابقة لرئيس فريقه، ناصر الخليفي، بأنه لن يتركه يرحل بشكل مجاني أبدا.

وسعى ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية، غير أن الفريق الفرنسي رفض عروضه وأبقى على اللاعب ضمن صفوفه؛ علمًا أن عقده ينتهي في صيف 2022.

وخرج الخليفي للتأكيد على أنه لن يترك مبابي يرحل في كانون الثاني/ يناير المقبل أو مجانًا مع نهاية الموسم، رغم أن اللاعب وقتها سيكون سيد قراره.

وقال الخليفي "سأكون واضحًا جدًا، سيبقى كيليان مبابي في باريس ولن نبيعه أبدًا ولن نجعله يغادر مجانًا".

ورد مبابي على تصريحات الخليفي، من خلال إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، وقال "إنه أمر مخيف عندما يقول رئيسك إنك لن ترحل مجانًا أبدًا، عندما سمعت ذلك، اندهشت بشدة، وقلت لنفسي: إذًا ما الذي سيحدث هنا الآن؟".

وخرج مبابي في تصريحات صباح اليوم، وأكد أنه طلب بالفعل الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، وكذب مسؤولي النادي الفرنسي بشأن موعد إبلاغهم بقراره.

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ناصر الخليفي
#ريال مدريد

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